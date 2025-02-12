Уряд урегулював вибір поштового оператора для доставки водійських посвідчень і вдосконалив процедуру зняття з обліку транспортних засобів.

Відповідні зміни внесено до постанови КМУ від 08.05.93 №340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами» та до постанови КМУ від 07.09.98 №1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», йдеться на Урядовому порталі.

Зокрема, запроваджено можливості вибору оператора поштового зв’язку, який здійснюватиме за бажанням особи та за додаткову плату доставку посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу та номерних знаків (у разі їх видачі). Раніше така процедура здійснювалась виключно призначеним оператором поштового зв’язку — АТ «Укрпошта».

Нові правила набудуть чинності через 6 місяців після публікації постанови. Також власникам транспортних засобів надано право знімати свої автомобілі з обліку, якщо вони тимчасово не беруть участь у дорожньому русі на території України.

Це дозволить укладати договори страхування цивільно-правової відповідальності на коротші терміни — від 15 днів до 5 місяців, що полегшить процедуру для тих, хто користується транспортними засобами сезонно або з інших причин тимчасово їх не використовує.