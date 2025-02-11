Чому з кремом, а не просто сиром? Тому що м’який сир збиваємо зі сметаною, цукром і ваніліном до легкості. Краще обрати ріжки середнього розміру — запіканка з такими має цікавий візерунок на зрізі.

200 г макаронів

200 г кисломолочного сиру

2 яйця

3 столові ложки сметани

100 г цукру

100 г родзинок

цедра 1 лимона

панірувальні сухарі

сіль

дрібка ваніліну

вершкове масло (для змащування форми)

Макарони відварити в підсоленій воді згідно з інструкцією на упаковці, але щоб були трохи недоварені. Злити воду та відкинути макарони на друшляк.

Для сирного крему з’єднати сир, дрібку солі, яйця, сметану, цедру, цукор і ваніль. Збити міксером до однорідності.

До сирної суміші додати запарені родзинки та макарони, перемішати, щоб з усіх боків були покриті солодким кремом.

Форму щедро змастити вершковим маслом і посипати панірувальними сухарями. Перекласти макарони із сиром у форму. Притрусити сухарями та відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 25 хв., щоб сирний крем пропікся, а сухарі трохи підрум’янилися.

Готовій запіканці дайте трохи охолонути, перш ніж нарізати.

Порада: якщо ваша духовка працює не зовсім коректно, може статися так, що верх запіканки почне швидко пригорати, в такому разі потрібно дістати її з духовки, накрити форму фольгою та продовжити запікати.

ЩО ДОДАТИ?

Сухофрукти добре доповнюють смак запіканки, тож в нашому рецепті ми використали родзинки. За бажанням замість солодких родзинок, цукатів або кураги можете додати кисленьку в’ялену вишню чи журавлину, заморожені ягоди або зробити мікс із сухофруктів. У будь-якому разі сухофрукти варто помити, запарити та висушити паперовим рушником від зайвої вологи. Для запарювання достатньо залити сухофрукти або цукати гарячою водою на 5 хв. — вони розм’якшаться, але не розкиснуть.