Чому з кремом, а не просто сиром? Тому що м’який сир збиваємо зі сметаною, цукром і ваніліном до легкості. Краще обрати ріжки середнього розміру — запіканка з такими має цікавий візерунок на зрізі.
- 200 г макаронів
- 200 г кисломолочного сиру
- 2 яйця
- 3 столові ложки сметани
- 100 г цукру
- 100 г родзинок
- цедра 1 лимона
- панірувальні сухарі
- сіль
- дрібка ваніліну
- вершкове масло (для змащування форми)
Макарони відварити в підсоленій воді згідно з інструкцією на упаковці, але щоб були трохи недоварені. Злити воду та відкинути макарони на друшляк.
Для сирного крему з’єднати сир, дрібку солі, яйця, сметану, цедру, цукор і ваніль. Збити міксером до однорідності.
До сирної суміші додати запарені родзинки та макарони, перемішати, щоб з усіх боків були покриті солодким кремом.
Форму щедро змастити вершковим маслом і посипати панірувальними сухарями. Перекласти макарони із сиром у форму. Притрусити сухарями та відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 25 хв., щоб сирний крем пропікся, а сухарі трохи підрум’янилися.
Готовій запіканці дайте трохи охолонути, перш ніж нарізати.
Порада: якщо ваша духовка працює не зовсім коректно, може статися так, що верх запіканки почне швидко пригорати, в такому разі потрібно дістати її з духовки, накрити форму фольгою та продовжити запікати.
ЩО ДОДАТИ?
Сухофрукти добре доповнюють смак запіканки, тож в нашому рецепті ми використали родзинки. За бажанням замість солодких родзинок, цукатів або кураги можете додати кисленьку в’ялену вишню чи журавлину, заморожені ягоди або зробити мікс із сухофруктів. У будь-якому разі сухофрукти варто помити, запарити та висушити паперовим рушником від зайвої вологи. Для запарювання достатньо залити сухофрукти або цукати гарячою водою на 5 хв. — вони розм’якшаться, але не розкиснуть.
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