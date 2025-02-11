Не закохатися у краспедію кулеподібну дуже важко, принаймні пройти повз — точно. Надто вже оригінальний вигляд мають її суцвіття-кульки яскраво-жовтого кольору. Висота дорослої рослини становить 50–70 см, на верхівках стебел її прикрашає єдине кулясте суцвіття, яке складається з десятків дрібних жовтих квітів. Головки краспедії міцні та довговічні, тож з них виходять чудові сухі композиції.

Виростити квітку можна з розсади, насіння на яку висівають у лютому–березні. Сіянці добре розвиваються у пухкому торф’яному субстраті. Насіння дрібне, тож його майже не заглиблюють. До проростання насіння ящики накривають плівкою чи склом і регулярно провітрюють, а ґрунтосуміш підтримують у вологому стані. Температура повітря має становити 20–22 градуси. Розсаду пересаджують у відкритий ґрунт, коли встановиться стійке тепло. Між рослинами дотримуються відстані 25–30 см. Краспедія віддає перевагу захищеним від вітрів сонячним ділянкам і піщаним або супіщаним, добре дренованим ґрунтам, водночас може рости й на бідних на поживні речовини. Стійка до посухи та високих температур. Від моменту посіву насіння до початку цвітіння минає кілька місяців. Цвітіння настає ближче до кінця літа. Насіння також можна одразу висівати у відкритий ґрунт, але при пізніх посівах рослина взагалі може не встигнути зацвісти цього року.

Краспедія має гарний вигляд як у змішаних посадках, так і висаджена окремо. Доречна на альпійських гірках і клумбах по сусідству з іншими сухоцвітами, вздовж доріжок, але найчастіше її використовують на зрізування для створення сухих букетів. Зрізують пагони під час цвітіння та підвішують до стелі головками донизу. Чекають, доки повністю висохнуть.

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА.