Єдиного та універсального правила немає, однак є кілька дієвих порад, які точно можуть допомогти зігрітися холодної пори року.

Багатошаровість. Саме багато шарів одягу не лише добре зігрівають, а й рятують від перегріву. Ближче до тіла найкраще одягати нижню білизну та шкарпетки з натуральних (бавовняних) тканин і термобілизну, а за її відсутності — футболку та колготки або футболку та підштанки. Далі теплий і вільний одяг. Чим більше на вас буде шарів одягу, тим легше утримати тепло, оскільки між різними шарами одягу утворюється прошарок із повітря. Крім багатошаровості, важливо, щоб одяг був просторим і не сковував рухів.

Зручне та тепле взуття. Пам’ятайте, що взуття повинне бути за розміром. Дуже важливо носити взимку зручне зимове взуття з хутряною підкладкою і на стійкій підошві. Якщо буде тісним і перешкоджатиме нормальному кровообігу, ваші ноги швидко втрачатимуть тепло.

Найбільше тепла виходить через відкриті ділянки тіла (зап’ястя, шию). Тож не рекомендується носити вкорочені штани та занижені шкарпетки. Відкриті зап’ястя та неприкрита шия — як результат, ми мерзнемо навіть у найтеплішій куртці.

Оберігайте голову від низьких температур і вітру. Однак, якщо ви багато рухаєтеся, то варто обирати не занадто теплі шапки. Є загроза спітніти, а на морозі це ще гірше, ніж змерзнути.