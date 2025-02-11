Цієї зими Уряд розширив програму субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, аби кожен потребуючий міг отримати допомогу з оплати ЖКП. Хто має право на виплати та як подати заяву, роз’яснюють у Кабміні.

На початку року за субсидією можуть звернутися ті, хто її ще не отримує.

При поданні документів враховують:

дохід сім’ї за 2 та 3 квартал 2024 року;

для пенсіонерів — виплати за листопад 2024 року.

Хто може отримати

Субсидію надають, якщо родина має сплачувати за комунальні послуги більше, ніж визначений для неї обов’язковий платіж.

Цей платіж розраховують індивідуально, враховуючи середній дохід на одну людину в сім’ї.

Також враховують майновий стан домогосподарства та норми споживання.

Хто може оформити

Людина, котра зареєстрована в житловому приміщенні.

Людина, котра не зареєстрована там, але фактично проживає на підставі договору оренди.

Внутрішні переселенці, котрі проживають без укладення договору оренди, додавши документ, що підтверджує проживання за вказаною адресою.

Неповнолітня дитина, котра залишилася без батьківської опіки і має офіційного представника чи опікуна.

Недієздатна людина працездатного віку, над якою встановлено опіку.

Забудовник, будинок якого не прийнято в експлуатацію, але плату за ЖКП нараховують.

Як подати заяву онлайн:

через «Дію»;

через сайт або мобільний застосунок ПФУ.

Якщо хочете подати заяву фізично, офлайн, то звернутися можна до: