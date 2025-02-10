Дуже простий салат із консервованою квасолею, смачний і поживний.
Якщо немає консервованої, можете зварити суху квасолю в підсоленій воді. Як варіант для заправки підійде сметана або густий натуральний йогурт. А для більш насиченого смаку додайте гірчиці або лимонного соку.
- 1 банка червоної квасолі (380 г)
- 1 банка кукурудзи (340 г)
- 1 червона перчина
- 150 г твердого сиру
- 200 г копченої ковбаси
- 3 столові ложки майонезу
- сіль
- чорний мелений перець
- зелень
Відціджену кукурудзу та квасолю перекласти в миску. Перець, сир і ковбасу нарізати маленькими кубиками однакового розміру і теж додати в миску. Поперчити, додати посічену зелень. Засмачити салат майонезом і залишити на 1 год. в холодильнику. Коли всі смаки поєднаються, тільки тоді посолити й перемішати.
Євгенія СТРОКАНЬ. м. Львів.
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