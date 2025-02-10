Дуже простий салат із консервованою квасолею, смачний і поживний.

Якщо немає консервованої, можете зварити суху квасолю в підсоленій воді. Як варіант для заправки підійде сметана або густий натуральний йогурт. А для більш насиченого смаку додайте гірчиці або лимонного соку.

1 банка червоної квасолі (380 г)

1 банка кукурудзи (340 г)

1 червона перчина

150 г твердого сиру

200 г копченої ковбаси

3 столові ложки майонезу

сіль

чорний мелений перець

зелень

Відціджену кукурудзу та квасолю перекласти в миску. Перець, сир і ковбасу нарізати маленькими кубиками однакового розміру і теж додати в миску. Поперчити, додати посічену зелень. Засмачити салат майонезом і залишити на 1 год. в холодильнику. Коли всі смаки поєднаються, тільки тоді посолити й перемішати.

Євгенія СТРОКАНЬ. м. Львів.