Пахісандра — одна з небагатьох культур, що не скидають своїх зелених листочків навіть у холоди. З іншого боку, це й недивно. Адже належить до родини самшитових. А самшит узимку також радує своєю зеленню.

Найбільш поширений вид — пахісандра верхівкова. У неї соковиті темно-зелені глянсові зубчасті листочки. Наприкінці весни розпускаються білі квіти. Щоправда, вони не дуже показні. Кущик досить компактний, у висоту виростає до 30–35 см. Оригінальний вигляд має вид пахісандра строкатолиста — «Variegata».

Тіньовитривала та проста в догляді

Рослина цінна ще й тим, що добре почувається в тіні. Виняток становлять лише строкатолисті форми. Аби їх крони були яскравими, їм потрібне сонечко. У догляді дуже проста. Легко витримує посуху. А от застою води та важких ґрунтів не витримує. За таких умов у пахісандри може загнити листя. Натомість любить легку пухку землю, слабокислу або нейтральну. Регулярних поливів вимагають лише рослини, висаджені в контейнери. Підживлень не потребує. Майже не хворіє. Обрізування пахісандра зазвичай також не потребує. Росте досить повільно. Гарний вигляд має у квіткових ящиках на балконах і терасах.

Розмноження

До переваг пахісандри варто віднести й легкість у розмноженні. Це зазвичай роблять діленням куща, кореневими паростками або живцюванням. Для ділення кореневища у квітні рослину викопують і розділяють кореневу частину так, щоб отримати окремі рослини з корінцями та бруньками відновлення. Для розмноження живцюванням живці нарізають зі стебел і одразу поміщають у родючий вологий ґрунт.

Відстань між кущиками при посадці залишають 15–20 см. Завдяки довгому кореневищу за кілька років пахісандра утворює густі зарості. І хоча особливо декоративною цю рослину не назвеш, покриття з густого листя має красивий вигляд. Її часто висаджують під деревами, вздовж доріжок, як межову рослину між іншими. А ще порость пахісандри не дає розростатись бур’янам. Водночас потрібно контролювати розростання і самої пахісандри, щоб не витісняла інші культурні рослини. Гарний вигляд має у так званих природних садках. Хорошими сусідами для пахісандри є інші тіньовитривалі рослини, зокрема хоста, барвінок, брунера й астильба.

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА, дизайнерка.