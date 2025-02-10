Дехто помилково весняними первоцвітами називає підсніжники й проліски. Очевидно, тому, що вони першими розцвітають рано навесні. Але є окрема рослина — первоцвіт весняний (лікарський). Його особливо цінують народні цілителі. Квітки жовті з тризубчастим віночком, із невеликим відгином, з п’ятьма помаранчевими плямами. Цвіте з березня по червень. Росте на луках, лісових галявинах, серед чагарників, у розріджених лісах, уздовж доріг, на схилах… Любить відкритий простір.

На жаль, його популяція у природі меншає. Тому досвідчені люди заготовляють первоцвіт весняний в омбеженій кількості (не беруть «про запас»), тим паче не зривають для букетів заради естетичної насолоди. Цю рослину, аби згодом використати з лікувальною метою, інколи вирощують на присадибних ділянках.

Сушені весняні первоцвіти народні цілителі радять зберігати в паперових пакетах, але не більше року. Адже згодом вони втрачають лікувальний ефект. До речі, весною заготовляють усю надземну частину рослини, а восени — корені.

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Для підсилення імунної системи листя первоцвіту весняного (допоки цвіте рослина) додають до салатів.

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Первоцвіт весняний (щойно заготовлений) багатий на вітамін С. Може навіть замінити ягоди шипшини.

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Коли болить голова, живі квіти прикладають до скронь. Перед тим їх слід розімя’ти, щоб проступив сік. На жаль, лікування належить до сезонних.

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Запалення шлунка, сечового міхура: готують чай із розрахунку — д.л. сушеної подрібненої рослини на 200 мл окропу. Протягом дня випити дві такі порції.

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Відхаркувальний засіб: 2 ст.л. коренів первоцвіту запарюють 400 мл окропу. Настоюють до теплої температури. Проціджують. Вживають по 100 мл 4 рази на день за 15–20 хв. до їди.

Аналогічно лікують застуду, кашель і навіть мігрень.

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Покращує травлення: ст.л. сушених подрібнених корінців первоцвіту весняного звечора засипати в термос і залити 0,5 л окропу. Настоювати мінімум 8 год. Уранці процідити. Цю порцію випити протягом дня за 4–5 разів у перервах між вживанням їжі.

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Свіжим соком з надземної частини рослини змащують ділянки шкіри, уражені екземою.

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У давнину практикували цікавий спосіб догляду за волоссям: мили голову напаром первоцвіту весняного. Але брали тільки свіжі квіти — 100 г сировини на 5–6 л окропу.

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Щоб у дитини шкіра була ніжною, до купелі додавали пучечки сушеної надземної частини первоцвіту весняного.

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Застереження! Відвари, настої, чаї з первоцвіту весняного протипоказані при кровотечах у стравоході, виразці шлунка чи дванадцятипалої кишки.

Тарас ЛЕХМАН. м. Шептицький Львівської обл.