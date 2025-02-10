У соцмережах поширилася недостовірна інформація щодо необхідності отримати Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) дітям для проходження верифікації.

У НСЗУ вкотре нагадують лікарям і пацієнтам:

дітям до 14 років не потрібно обов’язково отримувати РНОКПП спеціально для проходження верифікації даних у Центральній базі даних Електронної системи охорони здоров’я з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків. НСЗУ не висуває і не висуватиме такої вимоги.

Дітям до 14 років достатньо мати свідоцтво про народження. В подальшому верифікація записів про дітей відбуватиметься саме за свідоцтвом про народження.

Верифікації підлягають виключно:

прізвище, ім’я та по батькові;

дата народження;

реєстраційний номер облікової картки платника, за наявності;

серія і номер документа, що посвідчує особу (наприклад, свідоцтво про народження, паспорт тощо, для пацієнтів, які відмовилися від РНОКПП).

Пацієнту зі статусом «Неуспішна верифікація» НЕ може бути заблоковано доступ до медичної допомоги.

Незалежно від статусу верифікації пацієнта медичні послуги в закладах охорони здоровʼя, які мають договір з НСЗУ, надають пацієнту БЕЗОПЛАТНО.

Автоматична верифікація пацієнтів Центральної бази даних ЕСОЗ із Державним реєстром фізичних осіб — це процес, який відбуватиметься безперервно на постійній основі.