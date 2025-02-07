Смажена картопля з копченими мисливськими ковбасками — часточки вкриваються рум’яною скоринкою і просочуються смаком копченостей.

1 кг картоплі

1 велика цибулина

4 мисливські ковбаски

3 столові ложки смальцю

2 зубчики часнику

сіль

2 дрібки чорного меленого перцю

по 2 дрібки сушеного орегано та базиліку

кріп

Картоплю нарізати середніми скибочками однакового розміру. Залити підсоленим окропом, відварити до напівготовності — 5 хв. з моменту повторного закипання води.

У глибокій сковороді розігріти смалець — жиру має бути багато, щоб картопля вийшла хрумкою. Відправити до сковороди ковбаски та цибулю — крупно нарізані. Обсмажити до золотавого кольору, приблизно 2–3 хв., на сильному вогні, регулярно помішуючи, щоб цибуля не підгоріла. Ковбаски мають прогрітися і трохи зарум’янитися.

З картоплі злити рідину. Просушити часточки паперовим рушником, щоб позбутися вологи. Викласти у сковороду до ковбаси та цибулі. Перші кілька хвилин не перемішувати — за цей час зі сковороди має піти вся зайва волога. Якщо перемішати, то картопля може розсипатися. Готувати без кришки на сильному вогні. Через 2–3 хв. акуратно перемішати. Продовжити обсмажувати ще 10 хв., іноді помішуючи.

Додати сіль за смаком і спеції. Наприкінці додати посічений кріп, подрібнений часник і зняти сковорідку з вогню.