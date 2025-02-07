Ця недуга цибулі називається чорна пліснява, або аспергільоз. Спричиняє її гриб Aspergillus Niger, спори якого потрапляють у цибулини крізь пошкодження та уражують верхні лусочки. Як наслідок, під лушпинням утворюється пліснява. Хвороба швидко розповсюджується і може знищити значну частину врожаю, закладену на зберігання.

Найбільш вразливі до ураження недостиглі та погано просушені цибулини. Сорти жовтого кольору більш стійкі до аспергільозу, аніж із забарвленими лусками: фіолетовими, червоними тощо. Виявити чорну плісняву неозброєним оком досить просто. В уражених цибулин у ділянці шийки може спостерігатись почорніння тканини. Вздовж прожилок, на зовнішніх лусочках і між ними утворюються чорні спори гриба. Уражена тканина спочатку ніби насичена водою, з часом всихає та зморщується.

УМОВИ РОЗВИТКУ ХВОРОБИ

Спори гриба у великій кількості наявні у ґрунті та повітрі. Дуже довго можуть зберігатись у погребах. Гниль швидко розповсюджується в період зберігання цибулі при поганій вентиляції та високих температурах. Під час зберігання важливо регулярно переглядати закладену на зберігання цибулю на предмет появи чорної плісняви. Хворі екземпляри відділяють від здорових, просушують і обпудрюють крейдою. Регулярно дезінфікують сховища.

ЗАХОДИ БОРОТЬБИ

Хороші результати у боротьбі з хворобою може дати обробка насіння та цибулин фунгіцидами (протигрибковими препаратами), а також термічне знезаражування цибулі перед посадкою. Для цього цибулю поміщають у гарячу воду (45–50 градусів). Ємність накривають кришкою та тримають 10 хв. Ця процедура не лише вбиває збудників хвороб, а й підвищує імунітет рослин. Зберігають цибулю у прохолодних (температура 0–2 градуси) та сухих умовах. Слід стежити за тим, щоб не було різких перепадів температури, бо це може спричинити утворення конденсату та сприяти розвитку хвороб. Важливо уникати пошкодження цибулин, оскільки будь-яка ранка є воротами для інфекції. Для посадки використовують лише здоровий матеріал. Важливо дотримуватись сівозміни, повертати цибулю на грядки не раніше ніж через 4–5 років. Кислі ґрунти періодично обробляють вапном.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.