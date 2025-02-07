Фолати та фолієва кислота — це відповідно природна та синтетична форми вітаміну B 9 . Він є життєво важливим для багатьох фізіологічних процесів організму: бере участь у синтезі та відновленні ДНК, сприяє утворенню еритроцитів, забезпечує нормальне функціонування нервової, серцево-судинної, травної систем, підтримує когнітивні процеси та імунітет.

Особливе значення фолати та фолієва кислота набувають для жінок, які планують народжувати дітей, наголошують у МОЗ. Адже від забезпечення вітаміном В 9 залежить правильний розвиток нервової трубки плоду на ранніх етапах вагітності.

Нервова трубка ембріона формується впродовж перших 28 днів після зачаття — періоду, коли більшість жінок можуть ще не знати про свою вагітність. Тож регулярне вживання фолатів і фолієвої кислоти до зачаття та в перші місяці вагітності значно знижує ризик порушень розвитку нервової трубки.

ДЕ МІСТИТЬСЯ

Фолати тваринного походження: печінка, яловичина, баранина, свинина, домашня птиця, яйця, молоко та молочні продукти, лосось, тунець, форель, сьомга.

Фолати рослинного походження: листові овочі, картопля, яблука, абрикоси, волоські горіхи, банани, дині, суниці, аґрус, вишня, гарбуз, морква, гриби, буряк, томати, гречана та вівсяна крупи, цитрусові.

Синтетична форма фолатів: у складі лікарських засобів чи дієтичних добавок.

Добова потреба у фолатах і фолієвій кислоті:

жінки та чоловіки — 400 мкг;

жінки, котрі годують дитину грудьми до 1 року — 500 мкг;

вагітні — 600 мкг.

ВООЗ рекомендує щодня приймати 400 мкг фолієвої кислоти щонайменше за 3 місяці до зачаття і до 12-го тижня вагітності.