Правила надання відстрочки для студентів і викладачів уточнені постановою Кабміну від 31 грудня 2024 року №1558, інформує Міноборони.

Зокрема студенти професійно-технічних, фахових передвищих і вищих навчальних закладів, інтерни та докторанти отримають відстрочку на весь семестр, але не більше ніж на 6 місяців (вересень–лютий і березень–серпень). Раніше цей термін складав 3 місяці.

Викладачі матимуть відстрочку до завершення навчального року, який триває з 1 вересня по 31 серпня (якщо інше не встановлено Положенням про організацію навчального процесу відповідного закладу). Для цього вони мають бути працевлаштовані на ставку не нижче 0,75, що підтверджується навчальними планами закладу.

Важливо: канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку. Зміни до постанови спрямовані на спрощення процедури та зниження навантаження на працівників ТЦК та СП, які раніше мусили обробляти величезну кількість документів кожні три місяці.