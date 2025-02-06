Обсмажені рум’яні грибочки, вершки, плавлений сир і ароматний кріп — чудове поєднання.
На 2 л води:
- 400 г печериць
- 50 г макаронів
- 1 плавлений сирок
- 100 мл вершків (10%)
- 4 середні картоплини
- 1 середня цибулина
- 1 середня морквина
- олія
- 2 зубчики часнику
- свіжий кріп
- сіль
- чорний мелений перець
Гриби нарізати пластинками, цибулину — кубиками. Морквину натерти на великій тертушці. У сковороді розігріти олію, обсмажити спочатку цибулю до рум’яності, додати моркву, тушкувати разом до м’якості моркви. Окремо обсмажити печериці, додати до овочів. Часник подрібнити ножем і додати до овочів, перемішати. Потримати овочі з грибами близько 7 хв., щоб усі смаки поєдналися, поперчити. Картоплю нарізати невеликими шматочками. У каструлю викласти картоплю, залити водою, довести до кипіння, варити близько 7 хв. Викласти овочі, макарони, варити ще 7 хв. Після цього додати в суп плавлений сир. Варити 5 хв. За 2 хв. до кінця приготування додати сіль. Влити вершки, довести до кипіння і зняти з вогню. Додати посічену зелень. Накрити суп кришкою та залишити на 10 хв.
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