Обсмажені рум’яні грибочки, вершки, плавлений сир і ароматний кріп — чудове поєднання.

На 2 л води:

400 г печериць

50 г макаронів

1 плавлений сирок

100 мл вершків (10%)

4 середні картоплини

1 середня цибулина

1 середня морквина

олія

2 зубчики часнику

свіжий кріп

сіль

чорний мелений перець

Гриби нарізати пластинками, цибулину — кубиками. Морквину натерти на великій тертушці. У сковороді розігріти олію, обсмажити спочатку цибулю до рум’яності, додати моркву, тушкувати разом до м’якості моркви. Окремо обсмажити печериці, додати до овочів. Часник подрібнити ножем і додати до овочів, перемішати. Потримати овочі з грибами близько 7 хв., щоб усі смаки поєдналися, поперчити. Картоплю нарізати невеликими шматочками. У каструлю викласти картоплю, залити водою, довести до кипіння, варити близько 7 хв. Викласти овочі, макарони, варити ще 7 хв. Після цього додати в суп плавлений сир. Варити 5 хв. За 2 хв. до кінця приготування додати сіль. Влити вершки, довести до кипіння і зняти з вогню. Додати посічену зелень. Накрити суп кришкою та залишити на 10 хв.