Наприкінці зими настає сприятлива пора для обрізування плодових дерев. У цей час, до початку сокоруху, вони ще перебувають у стані спокою. Крім того, без листя легше визначити, які гілки потребують обрізування. Та й роботи по господарству о цій порі ще не так багато, тож можна більше часу присвятити саме цьому.

Не варто робити обрізування за температури нижче мінус 5 градусів морозу, оскільки за морозяної погоди деревина стає крихкою, рани погано загоюються. Та й працювати в мороз не надто комфортно. Тому краще все ж дочекатись плюсових температур, які в лютому спостерігаються вже досить часто. Також варто звернути увагу на довгостроковий прогноз погоди, оскільки не рекомендується проводити обрізування, якщо після відлиги настає різке похолодання. За відносно низьких температур можна обрізати кісточкові — яблуню та грушу, бо вони найбільш морозостійкі. Також у лютому за сприятливих погодних умов (відлиг) обрізують вишню, сливу, кизил, аличу, айву. У холоди не варто турбувати рослини, молодші 3-х років. Не поспішають також з обрізуванням теплолюбних персика, абрикоса, черешні.

Для роботи беруть чистий гострий інструмент, який після обрізування кожного дерева обов’язково дезінфікують, аби не переносити збудників хвороб. Це можна зробити спиртом, марганцівкою, 3-відсотковим розчином мідного купоросу або вогнем. До речі, торік я придбав за акцією акумуляторну ланцюгову мініпилку і дуже нею задоволений. Роботи тепер виконуються швидко й абсолютно без зусиль. Не підходить така пилка хіба що для товстих гілок.

Для обрізування обирають сухий безвітряний день. Стежать, щоб гілки росли від стовбура під кутом 45–60 градусів. Пагони, що ростуть під гострим кутом, видаляють, а також хворі, сухі й такі, що загущують крону. Довгі — вкорочують. Не оминають гілочки із зимуючими шкідниками, їх обов’язково знищують. Великі зрізи не забувають обробляти садовим варом.

Ми вже нагадували, що не варто робити сильне обрізування, бо це стрес для рослини. Завершити роботи потрібно до набубнявіння бруньок. Окрім дерев, у лютому обрізують також плодові кущі.

Іван СИМАКОВ, садівник.