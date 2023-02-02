Нерідко люди використовують господарське мило для миття голови чи рук, пояснюючи це тим, що воно «без хімії», «ним мились вже давно, і болячок було менше», «мої батьки мились і вилікувались».

Мило — це луг. А наша шкіра має слабко кисле середовище pH. Тому змінюючи pH та змиваючи природну плівку на шкірі, ми її підсушуємо. Загалом це не проблема, але господарське мило — сильний луг, тому підсушуючи шкіру, воно ще й подразнює її.

А є ж ще вода, вітер, перегрівання, сухе повітря від опалення вдома. Всі ці чинники теж сушать шкіру, а коли до них додається ще й господарське мило, вона починає запалюватись, що може спровокувати дерматит або екзему. Тому рекомендую користуватись м’якими милами з наближеним до натурального pH шкіри — креммило, рідке косметичне мило, дитяче. Вони м’якіше очищають шкіру, дезінфекують її.

ЧИ ДОПОМОЖЕ?

Часто ним намагаються лікувати акне. Та після такого «пілінгу» прищики на шкірі просто відлущуватимуться, і жодного лікувального ефекту. А хвороби шкіри, які супроводжуються лущенням (псоріаз, себорейний дерматит та екзема), можуть ускладнюватись. Дезінфікуючі ж властивості мила занадто слабкі, аби вилікувати більшість інфекційних хвороб шкіри.

МИТИ ГОЛОВУ ЧИ НІ?

Не раджу. Це може посилити лупу, волосся стане тьмяним і ламким. А сучасні шампуні, кондиціонери та олійки творять чудеса.

Для прання одягу та господарських цілей. Колись ним мили шкіру, бо нічого кращого не було. Тому обходились таким і терпіли. Зараз можна придбати недорогі косметичні засоби, які будуть комфортніші та безпечніші для шкіри.

Катерина БАКІКО, лікар-дерматовенеролог науково-медичного центру Святої Параскеви (м. Львів).