Велику шкоду саду завдає тривала дія сирої погоди з температурою близько нуля, з наступним замерзанням та відтаванням крижаної кірки. Для багатьох рослин особливо небезпечні чергування відлиг і морозів.

Можуть зашкодити й відлиги наприкінці зими: потепління спровокує рух соку, а раптовий холод заморозить його, що призведе до вимерзання плодових і ростових бруньок.

Утворення крижаної кірки на поверхні снігу внаслідок відлиги спричиняє вимерзання рослин і зменшення надходження повітря до дерев. У відлигу може прокинутися й шкідлива мікрофлора, що в поєднанні з вологою призводить до загнивання рослин. Особливо це загрожує теплолюбним, наприклад, трояндам.

ЗАХИСТ

Молоді дерева та кущі у відлигу слід одразу притінити — це допоможе захистити їх від прямих сонячних променів і дозволить значно затримати рух соку. Якщо у вас є великі плодові дерева або старі ягідники, що розрослися, то просто затінити їх вже проблематично.

Є альтернатива: наприклад, можна здійснити навмисне обмороження стовбурів, а потім затінити наморожений лід. Для цього до стовбурів слід нагребти якнайбільше снігу, ущільнити його, кілька разів полити водою і так створити крижаний покрив. Отриманий пагорб засипають тирсою або вкривають руберойдом.

Ягідні кущі на період зимового потепління варто прикрити будь-якими підручними матеріалами. Можна заздалегідь засипати їх снігом, полити водою, щоб утворилася крижана кірка, і засипати зверху торфом або тирсою.

У деяких випадках уберегти рослини від раннього пробудження допомагає притоптування снігу в кореневій зоні — оскільки ущільнений сніг погано проводить тепло, він змерзається й охолоджує землю. Його також можна посипати зверху тирсою.

Щоб у відлигу врятувати дерева від сонячних опіків, не завадить оновити побілку. До речі, так можна захистити і хвойні — під час відлиги обприскайте їх крейдяним розчином, який до весни змиється.

Про те, як навесні доглядати за потерпілими внаслідок зимових відлиг рослинами, розповімо в наступних номерах.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.