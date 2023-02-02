Запіканка з томленої картоплі в духовці з вершковим смаком. На вигляд — як пиріг, а все завдяки особливій нарізці.

1 кг картоплі

100 г вершкового масла

300 г печериць

1 середня цибулина

1 неповна чайна ложка солі

1 чайна ложка приправи для картоплі

чорний мелений перець (за смаком)

Почищену картоплю нарізати за допомогою овочечистки (нашаткувати слайсами на тертушці) — це і є секрет приготування. Смак таких тоненьких шматочків справді відрізняється від тих, що нарізали ножем.

Цибулину порізати дрібними кубиками. Гриби — тоненькими пластинками. Картоплю викласти в миску, посолити. Додати цибулю. Всипати приправу та поперчити. Ретельно перемішати. Масло розтопити і змастити форму для запікання. Викласти 1 частину картоплі, змастити маслом. Далі розрівняти 1 частину грибів, змастити маслом.

Потім — знову змащені маслом картоплю та гриби. Залишки масла вилити зверху. Форму накрити фольгою. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку на 30 хв. Фольгу зняти, температуру зменшити до 180 градусів, запікати ще близько 30 хв. до готовності.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.