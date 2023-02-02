Запіканка з томленої картоплі в духовці з вершковим смаком. На вигляд — як пиріг, а все завдяки особливій нарізці.
- 1 кг картоплі
- 100 г вершкового масла
- 300 г печериць
- 1 середня цибулина
- 1 неповна чайна ложка солі
- 1 чайна ложка приправи для картоплі
- чорний мелений перець (за смаком)
Почищену картоплю нарізати за допомогою овочечистки (нашаткувати слайсами на тертушці) — це і є секрет приготування. Смак таких тоненьких шматочків справді відрізняється від тих, що нарізали ножем.
Цибулину порізати дрібними кубиками. Гриби — тоненькими пластинками. Картоплю викласти в миску, посолити. Додати цибулю. Всипати приправу та поперчити. Ретельно перемішати. Масло розтопити і змастити форму для запікання. Викласти 1 частину картоплі, змастити маслом. Далі розрівняти 1 частину грибів, змастити маслом.
Потім — знову змащені маслом картоплю та гриби. Залишки масла вилити зверху. Форму накрити фольгою. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку на 30 хв. Фольгу зняти, температуру зменшити до 180 градусів, запікати ще близько 30 хв. до готовності.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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