Жителі небезпечних регіонів з питань безкоштовної евакуації можуть звертатися до місцевих органів влади та волонтерських організацій, які з ними співпрацюють, інформує Мінреінтеграції та подає контакти.

Херсонська обл.

Повідомити про бажання евакуюватися необхідно за телефонами гарячої лінії ОВА: 0 800 330 951, 0(91) 481-78-45 або ж у Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: 0(93) 011-95-96.

Також заявку на евакуацію можна залишити через Telegram-бот волонтерської організації Helping to Leave.

Громадяни можуть звертатися до волонтерської організації Help People за тел.: 0(93) 696-97-88.

Харківська обл.

Із питань евакуації слід телефонувати на номер гарячої лінії волонтерської організації Helping to Leave: 0(93) 177-64-58.

Запорізька обл.

Для реєстрації на евакуацію необхідно звернутися на гарячу лінію Запорізької ОВА за тел.: 0 800 503 508.