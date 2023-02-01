В Україні налічується майже 5 мільйонів ВПО. Дедалі більше українців повертаються до рідних домівок після деокупації територій або ж за умови зниження небезпеки обстрілів міст і сіл. Після повернення їм необхідно знятись з обліку ВПО. Як це зробити швидко, радить Мінреінтеграції.