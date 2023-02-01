В Україні налічується майже 5 мільйонів ВПО. Дедалі більше українців повертаються до рідних домівок після деокупації територій або ж за умови зниження небезпеки обстрілів міст і сіл. Після повернення їм необхідно знятись з обліку ВПО. Як це зробити швидко, радить Мінреінтеграції.
Відтепер це можна зробити і на порталі “Дія”. Раніше аналогічна послуга вже була доступна в застосунку “Дія”. Нею скористалися понад 85 тисяч українців.
Щоб скористатися цією послугою на порталі “Дія”, потрібно:
- авторизуватися;
- обрати послугу “Скасування статусу ВПО”;
- заповнити необхідні дані;
- перевірити сформовану заяву;
- підписати її електронним підписом.
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