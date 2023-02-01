Є хитрощі, що допоможуть виглядати на фотографії так, як хочете ви, а не як вийде.

Опустіть плечі. Опустіть плечі та випряміть спину, наче вас хтось тягне за маківку вгору — так шия здаватиметься довшою.

Тримайте щось у руках. Часто ми не знаємо, куди подіти руки. І вони мають неприродний та незграбний вигляд. Якщо у вас є така проблема, її вмить вирішить цей спосіб: візьміть у руки, наприклад, сумку, книжку або філіжанку кави.

Пройдіться. Щоб виглядати природно, моделі використовують такий прийом: «фальшива хода» — ви на місці ходите назад-вперед. Так фото вийде енергійнішим.

Підніміть брови. Буває, що на фото ми маємо похмурий вигляд. Особливо якщо у вас брови, що нависають над очима. Підніміть брови вгору, наче ви здивувались, — так погляд вийде більш відкритим.

Приховайте живіт. Часто на фото нам не подобається те, що животик «випирає». Хоча округлості в цій зоні є природними для жінок, іноді на знімках ми прагнемо їх приховати. Якщо нахилитися трохи вперед і ближньою до камери рукою прикрити живіт, візуально він здаватиметься пласким.

Підготувала Діана ШЕПЕЛЬ.