Заварний крем на основі манної крупи, яка надає цікавої структури. Підходить як для змащування тортів, рулетів, так і для наповнення заварних тістечок і млинців.

500 мл молока

75 г манної крупи (дрібного помелу)

120 г цукру

1 великий лимон

200 г вершкового масла

дрібка ваніліну

Масло заздалегідь дістати з холодильника, щоб було м’яким. Лимон залити окропом, залишити на 10 хв. Крупу всипати в молоко, перемішати. Поставити каструльку на вогонь, постійно помішуючи, зварити густу манну кашу. Таким чином у готовому кремі майже не відчуватимуться манні «крупинки». Зняти каструлю з вогню, дати повністю охолонути. З лимона зняти цедру (тільки жовтий шар). Почистити цитрус від білого прошарку, який гірчить, видалити кісточки та за можливості — плівки. Подрібнити лимон блендером, поступово додаючи цукор і ваніль. З’єднати кашу з лимоном та цедрою, збити блендером до однорідності.

Окремо збити, але вже міксером, м’яке масло на повітряну масу. Поступово до масла додати манну масу. Довго збивати не потрібно, бо крем може розшаруватися. Готовий десерт чудово тримає форму та залишає красивий рельєф. Спробуйте на смак, за необхідності додайте цукру.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.