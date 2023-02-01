На гарячу лінію Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти надходять сотні дзвінків від людей, які втратили зв’язок зі своїми рідними. Аби покращити комунікацію з цими громадянами, в областях почали працювати регіональні офіси Уповноваженого, інформують у Мінреінтеграції.

Звернутися можна як особисто, так і телефоном, отримати відповідні роз’яснення, юридичні консультації та психологічну підтримку.

Телефони регіональних координаторів Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти:

Київ, Київська обл.: 0(96) 053-52-03

Вінницька обл.: 0(93) 570-06-01

Волинська обл.: 0(96) 933-92-63

Дніпропетровська обл.: 0(96) 209-79-12

Донецька обл.: 0(50) 620-34-17

Житомирська обл.: 0(97) 140-37-12

Закарпатська обл.: 0(67) 005-33-55

Запорізька обл.: 0(68) 446-58-09; 0(50) 983-41-15

Кіровоградська обл.: 0(96) 615-05-64

Кривий Ріг: 0(50) 875-02-68

Львівська обл.: 0(98) 363-35-39

Миколаївська обл.: 0(95) 884-36-41

Одеська обл.: 0(68) 586-85-26

Полтавська обл.: 0(68) 328-86-89

Рівненська обл.: 0(68) 116-50-09

Сумська обл.: 0(95) 401-81-68; 0(68) 058-24-42

Тернопільська обл.: 0(96) 490-49-74

Харківська обл.: 0(99) 913-60-00

Хмельницька обл.: 0(67) 380-50-65

Черкаська обл.: 0(98) 024-24-37

Чернівецька обл.: 0(96) 152-65-96; 0(95) 652-00-04

Чернігівська обл.: 0(50) 953-14-50

Також можна звернутися до регіональних центрів через телефон гарячої лінії Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

У вихідні повідомлення приймають у Viber і Telegram за телефоном: 0(95) 896-04-21.

Повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: 0(99) 792-01-26.