Якщо у вас виникли біль і виражений набряк у ділянці колінного, ліктьового або плечового суглобів — імовірніше, це бурсит. «Порадниця» з’ясувала, чому розвивається та як лікується захворювання, а також які ускладнення можуть виникнути, якщо пустити ситуацію на самоплив.

НАЙЧАСТІШЕ ЗАПАЛЮЮТЬСЯ ЛІКТІ ТА КОЛІНА

— Бурсит — це запалення суглобової сумки (бурси) — своєрідного м’якого клапана для з’єднання м’язів і кісток, що супроводжується підвищеним утворенням і накопиченням рідини в її порожнині, — пояснює лікар-хірург Микола ЛИКОВ. — Цієї рідини стає так багато, що суглобова сумка, яка в здоровому стані практично пласка, у кілька разів збільшується в розмірах і стає помітною візуально (припухлість здатна досягати в діаметрі до 10 см).

Запалюватися можуть будь-які суглоби, але найчастіше проблема виникає в ліктьових, колінних, плечових та кульшових, а також у ділянці зап’ясть і стоп.

У ЧОМУ ПРИЧИНА

За словами лікаря, точні причини виникнення бурситу невідомі, але основними факторами ризику є травми суглоба, при яких відбувається механічне пошкодження навколосуглобової сумки, а також порушення обміну речовин, збій у роботі імунної системи, інфекції, алергічні реакції та інтоксикації організму.

Причиною розвитку запалення може стати й постійне підвищене навантаження на суглоб, тому бурсит часто діагностують у людей, які працюють фізично, мають надмірну вагу або серйозно займаються спортом (зокрема футболом, бігом, їздою на велосипеді). У групі ризику також пацієнти із захворюваннями нирок, подагрою, артритом, цукровим діабетом, склеродермією, порушенням постави. Іноді спровокувати проблему із суглобами здатне навіть неправильно підібране, незручне взуття.

ТРИВОЖНІ СИМПТОМИ

Бурсит буває гострим і хронічним. Характерними симптомами гострої форми вважаються постійний пульсуючий біль, виражені набряклість і почервоніння шкіри в ділянці запалення, обмеження рухів в ураженому суглобі. Можуть також спостерігатися загальне нездужання, слабкість, нудота, підвищення температури тіла та збільшення лімфовузлів. Зазвичай розвиток гострого бурситу відбувається після інтенсивного навантаження на суглоб або перенесеного гострого інфекційного захворювання.

Хронічний бурсит може бути як наслідком гострого процесу, так і з’являтися на тлі інших запальних захворювань кісток і суглобів (наприклад, артриту). При цьому в ділянці суглобової сумки виникає м’яка обмежена припухлість округлої форми (ніби м’ячик для пінг-понгу під шкірою), набряклість навколишніх тканин, біль при пальпації ураженої ділянки. Але іноді хронічний бурсит протікає майже безсимптомно.

ЯК ДІАГНОСТУВАТИ ТА ЛІКУВАТИ

— При виникненні характерних симптомів потрібно звернутися до ортопеда-травматолога чи хірурга, — радить Микола Ликов. — У деяких випадках діагноз «бурсит» ставиться на підставі клінічних проявів хвороби. Як додаткові обстеження найчастіше призначають УЗД, рентгенографію, КТ або МРТ ураженого суглоба, пункцію порожнини суглобової сумки, загальний аналіз крові.

При бурситі зазвичай показане консервативне лікування, спрямоване насамперед на забезпечення спокою ураженому суглобу, для чого використовують компресійну пов’язку або бандаж (іноді — гіпсову лонгетку). Також застосовують спеціальні охолоджувальні компреси, протизапальні мазі та гелі, знеболювальні препарати, кортикостероїди. У разі приєднання вторинної інфекції призначають антибіотики.

Якщо розвивається гнійний бурсит, необхідне оперативне втручання — розтин і дренування запаленої суглобової сумки. Після операції застосовують антисептики та антибіотики. Після усунення гострого запального процесу хворому рекомендується ударно-хвильова терапія, ультрафіолетове опромінення, електрофорез, масаж. Фізіопроцедури допомагають покращити обмінні процеси, зняти набряк і послабити м’язову напругу.

ПРОФІЛАКТИКА

Вона полягає в регулярному, але дозованому фізичному навантаженні, корекції ваги, своєчасному лікуванні вогнищ хронічної інфекції в організмі — гаймориту, отиту, фурункульозу. Якщо ви системно займаєтеся спортом — обов’язково виконуйте перед тренуванням якісну розминку. Крім того, важливе й правильне харчування — їжа повинна бути багатою на білки та вітаміни.

Ірина КАДЧЕНКО.