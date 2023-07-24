Раніше особи, які станом на 5 червня 2023 року були зареєстровані як отримувачі допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, не мали права на отримання такої допомоги від держави.

Наразі її отримають усі громадяни, які на момент Каховської катастрофи проживали (були зареєстровані/задекларовані) в населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали підтоплення, — відповідне рішення ухвалено Урядом. Йдеться про виплати матеріальної допомоги в розмірі 5 тис. грн від держави особам, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС.

Призначення матеріальної грошової допомоги буде здійснюватись органами соціального захисту населення, нагадують у Мінсоцполітики. Для цього постраждалому достатньо подати відповідну заяву та пред’явити:

документ, що посвідчує особу, або єДокумент;

документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків;

для дітей — свідоцтво про народження дитини або е-свідоцтво про народження; інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків.

При цьому заяву про надання матеріальної грошової допомоги особі, яка визнана судом недієздатною, може подавати її законний представник або уповноважена особа органу опіки та піклування.

Важливо! У випадку, якщо документи були втрачені, людина може пред’явити їхні скан- чи фотокопії, або використовуються відомості з Єдиного державного демографічного реєстру та інших державних інформаційних ресурсів.

Звернутися із заявою до органів соцзахисту необхідно не пізніше, ніж до 31 серпня 2023 року (включно).

Якщо ви зіткнулись із ситуацією, коли органи соцзахисту не приймають відповідну заяву, можна звернутись зі скаргою на гарячу лінію Національної соціальної сервісної служби за телефоном 0(44) 289-87-89.

Отримати кошти можна буде через АТ «Укрпошта» або через установи уповноважених банків із можливістю зняти їх через платіжні термінали.

Ті громадяни, майно яких було пошкоджено внаслідок підриву греблі на Каховській ГЕС, також матимуть право на отримання компенсації від держави в рамках механізму «єВідновлення».