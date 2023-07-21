Простий рецепт тонких пляцків із кабачків. Тісто чудове, не пристає до сковорідки, пляцки добре перевертаються.

На 15 пляцків (діаметром 17 см):

400 г кабачків

1 столова ложка січеного кропу (за бажання)

350 мл кефіру

3 яйця

1 чайна ложка цукру

180 г борошна

0,5 чайної ложки солі

0,5 чайної ложки соди

олія для змащування сковорідки

шматочок вершкового масла для змащування млинців

Кабачки (якщо молоденькі, можна зі шкірочкою) дрібно нарізати, викласти в миску. Влити кефір. Вбити яйця, всипати цукор і сіль. Усе подрібнити блендером до однорідності. Додати соду та перемішати. Всипати борошно, перемішати до однорідності. Наприкінці додати кріп і перемішати. Тісто за консистенцією виходить трохи густішим, ніж для тоненьких млинців.

Смажити, як і звичайні млинці, на змащеній олією сковорідці до рум’яності з обох боків. Гарячі змастити вершковим маслом. З такими пляцками можна зробити кабачковий тортик.

Начинки: