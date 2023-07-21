Простий рецепт тонких пляцків із кабачків. Тісто чудове, не пристає до сковорідки, пляцки добре перевертаються.
На 15 пляцків (діаметром 17 см):
- 400 г кабачків
- 1 столова ложка січеного кропу (за бажання)
- 350 мл кефіру
- 3 яйця
- 1 чайна ложка цукру
- 180 г борошна
- 0,5 чайної ложки солі
- 0,5 чайної ложки соди
- олія для змащування сковорідки
- шматочок вершкового масла для змащування млинців
Кабачки (якщо молоденькі, можна зі шкірочкою) дрібно нарізати, викласти в миску. Влити кефір. Вбити яйця, всипати цукор і сіль. Усе подрібнити блендером до однорідності. Додати соду та перемішати. Всипати борошно, перемішати до однорідності. Наприкінці додати кріп і перемішати. Тісто за консистенцією виходить трохи густішим, ніж для тоненьких млинців.
Смажити, як і звичайні млинці, на змащеній олією сковорідці до рум’яності з обох боків. Гарячі змастити вершковим маслом. З такими пляцками можна зробити кабачковий тортик.
Начинки:
- плавлений сир, майонез, часник
- морква та цибуля (пасеровані),
- майонез
- сметана, часник, кріп
- кисломолочний сир, зелень,
- сметана
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