Якщо на дереві зав’язується багато плодів, воно може природним чином скидати ті, що не в змозі прогодувати. Водночас нерідко це говорить про помилки при догляді.

Дефіцит вологи. Це одна з основних причин, чому дерево може скидати плоди. Тож зарадять регулярні поливи. Часта проблема — садівники при поливі дають недостатньо води. Між тим молоде дерево за один раз має отримати 5—7 відер води. Доросле — до 12. Пристовбурні кола бажано замульчувати торфом чи компостом шаром 5—8 см.

Надмір вологи в ґрунті. Яблуні дуже погано переносять надлишок вологи в ґрунті. За надмірного зволоження корені відчувають брак кисню. У таких випадках треба відводити воду від пристовбурних кіл. Не висаджуйте дерева на ділянках із близьким заляганням води. Ґрунтові води мають бути на рівні щонайменше 2,5 м від поверхні землі.

Погодні умови. Волога весна, посуха після тривалих дощів, високі температури, пізньовесняні приморозки тощо можуть стати причиною передчасного осипання плодів.

Нестача поживних елементів. Найчастіше спостерігається на бідних ґрунтах. Але будь-яке дерево потребує підживлень. Починати потрібно ще навесні з внесення азотних добрив. Для літніх підживлень з органічних добрив використовують гноївку або настій курячого посліду 1:10 та 1:15—20 відповідно. А з мінеральних — на 10 л води беруть 40 г аміачної селітри та по 30 г сульфату калію та суперфосфату. Перед внесенням добрив ґрунт біля яблуні рясно поливають, щоб розчин просочився якомога глибше. Дуже корисно підсипати в пристовбурні кола деревну золу або вносити зольний розчин: 2—3 склянки настояти в 5 л води протягом 3 діб. Процідити й додати ще 5 л води. Засвоєнню поживних речовин заважає також кислий ґрунт. Тож такі ділянки розкислюють.

Погане запилення. Деякі сорти потребують додаткових запилювачів. Для цього потрібно, щоб поруч росло дерево іншого сорту. Також важливо, щоб цвіли вони приблизно в один час. Усілякими способами приваблюйте в сад корисних комах. Для цього висаджуйте пряні трави, квіти, не обробляйте сад отрутохімікатами під час цвітіння.

Вік. Із роками ростові процеси в дерев уповільнюються, а відтак їм все важче прогодувати плоди. Важливо не забувати про регулярне формування крони. До того ж загущення ще й провокує розвиток хвороб.

Яблунева плодожерка та інші шкідники й хвороби. Часто опадають зав’язь і молоді плоди, пошкоджені комахами. Розріжте один із плодів, що впали. Якщо виявите всередині ходи — слід починати боротьбу з плодожеркою. Проти шкідника важливі регулярні профілактичні обробки восени та рано навесні. Також ефективні ловчі пояси. Падалицю збирають і знищують. Восени перекопують ґрунт у пристовбурних колах. Важливо також очищувати кору, в якій ховаються шкідники.

Іван СИМАКОВ, садівник.