У 2023 році пенсію за віком можуть призначити після досягнення 60 років, у разі наявності не менше 30 років страхового стажу, після досягнення 63 років — у разі наявності не менше 20 років страхового стажу та 65 років — за наявності не менше 15 років. Проте окремі категорії українців можуть стати пенсіонерами до досягнення зазначеного віку, нагадали в Пенсійному фонді України.

1. На пільгових умовах — особи, які працювали на роботах із особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці, на інших роботах зі шкідливими й важкими умовами праці або в окремих галузях виробництва.

Зі списками відповідних професій, необхідними страховим стажем і віком для виходу на пенсію можна ознайомитися в частинах першій—третій ст.114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

2. Достроково — особи, які мають особливий статус, зокрема:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України;

багатодітні матері та матері дітей із інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей;

громадяни, яким на час звільнення у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників чи за станом здоров’я залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку.

3. Зі зменшенням пенсійного віку — учасники ліквідації та постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.