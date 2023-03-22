Відібрані заздалегідь насіннєві бульби ранньостиглих сортів розкладають у світлому теплому місці. Якщо в один шар розкласти не вдається, то можна пророщувати картоплю в ящиках, що провітрюються, шаром у 2—3 бульби. Але тоді їх доведеться постійно перекладати.

Потрібно підтримувати достатній рівень вологості. Для цього бульби можна обприскувати приблизно раз на три дні. Паростки картоплі перед посадкою повинні бути довжиною близько 1—2 см, міцними та пружними.

Якщо посадковий матеріал уже готовий, але погода підвела, можна пророщені бульби висадити в ящики з вологою тирсою та полити розчином мінеральних добрив. Ящики потрібно виставити в прохолодне (12–15 градусів), не обов’язково надто світле місце. У такому вигляді бульби можна перетримати близько тижня.

Для отримання особливо ранніх урожаїв картоплю можна вирощувати розсадним способом. У цьому разі бульби пророщують, а потім висаджують у горщики й чекають міцних сходів. Перед посадкою, як і іншу розсаду, пагони картоплі потрібно правильно загартувати.