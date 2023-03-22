Ідеальний десерт для дітей і дорослих до святкового столу.

Тісто:

4 середніх яйця

дрібка солі

дрібка ваніліну

120 г цукру

2 столові ложки води

80 г борошна

40 г какао

0,5 чайної ложки розпушувача

Крем:

150 г згущеного молока

250 г сметани

1 чайна ложка ванільного цукру

300 г вершків (від 30%)

10 г швидкорозчинного желатину

60 г води

Глазур:

80 г шоколаду (чорного чи молочного)

40 г вершкового масла

Усі продукти для тіста мають бути кімнатної температури. В миску викласти яйця, сіль, цукор, ванілін. Збити міксером на піну. Влити воду, збити 10 сек. Окремо змішати борошно, какао та розпушувач і частинами підсипати до яєчної маси. Замісити бісквітне тісто. Викласти у застелену пергаментом форму (28х38 см). Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати близько 12—13 хв. Одразу перекласти на чистий пергамент і зняти папір.

Продукти для крему мають бути холодними. Желатин залити гарячою водою, перемішати до повного розчинення, дати охолонути до кімнатної температури. Холодні вершки збити міксером до пишності. До сметани додати згущене молоко, ваніль — перемішати. Влити желатин до сметанної маси, швидко перемішати, щоб не було грудочок. Поступово додати вершки, недовго збити міксером. Продукти всі холодні, маса застигає швидко.

Бісквіт розрізати на 2 частини. Викласти 1 частину на застелену пергаментом дошку. Рівно викласти шар крему. Накрити коржем, підрівняти краї. Поставити в холодильник на 3 год.

Для глазурі в каструльку покласти шоколад і масло, розтопити на слабкому вогні, помішуючи. Дати трохи охолонути. Полити виріб глазур’ю та поставити в холодильник на 15 хв. Розрізати порційно.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.