Чітких термінів немає. Кожен пасічник проводить цю процедуру по-різному, орієнтуючись на погодні та кліматичні умови.

Загалом слушним часом вважається не дуже рання весна, коли з річок зійде лід, а із землі — сніг. Температура повітря при цьому має бути не нижче плюс 5 градусів.

Вважається, що вулики можна виносити вже наприкінці березня, але досвідчені бджолярі рекомендують не поспішати. За нестабільної погоди виставляти вулики на пасіку можна в квітні або навіть на початку травня.

Затягувати з виносом теж не можна. Якщо комахи поводяться неспокійно, а температура стабілізувалася, можна починати виставляти вулики на пасіку. Якщо цього не зробити, сім’я може ослабнути, особливо якщо в комах було мало корму протягом зими. Коли ж вони поводяться спокійно, краще почекати до появи перших квітучих рослин — лози та ліщини.

Перед перенесенням вуликів на пасіку слід провести підготовчі роботи на ділянці. Якщо погодні умови дозволяють, треба просто розмістити під вуликами підставки. Необхідно пам’ятати, що підставки мають бути злегка нахилені в бік льотка, щоб комахам було зручніше будувати стільники в рамках.

Коли вулики будуть встановлені, землю перед ними потрібно посипати тирсою або соломою. Це необхідно, оскільки після холодної пори року комахи слабкі й після очисного обльоту можуть сідати на землю.

Навесні ж ґрунт ще недостатньо прогрітий, бджоли можуть застудитися та загинути. Якщо на землі буде солома, такий ризик зводиться до мінімуму.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.