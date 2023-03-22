Із початком повномасштабної війни створення механізмів підтримки для організації підприємницької діяльності та здобуття економічної самостійності для родин, які опинилися у складних життєвих обставинах, набуло особливої актуальності. Тому Мінсоцполітики перезапускає програму «Рука допомоги», яка спрямована на допомогу малозабезпеченим особам у відкритті власної справи.

У ЧОМУ СУТЬ

Програма дає можливість непрацюючим працездатним особам із числа членів малозабезпеченої сім’ї отримати одноразову безвідсоткову поворотну допомогу в розмірі до 100,5 тис. грн для відкриття чи розвитку власного бізнесу.

НА ЩО ДАЄТЬСЯ

На придбання обладнання та матеріалів, необхідних для розвитку власної справи.

НА ЯКИХ УМОВАХ

Людина може отримати безвідсотковий кредит від держави строком на 3 роки для започаткування власної справи.

ПОВЕРНЕННЯ

Або після закінчення трирічного строку з дати її отримання, однією сумою (протягом 30 календарних днів). Або достроково, частинами, відповідно до графіка, погодженого центром зайнятості.

Важливо: сума фінансової допомоги, що повертається, зменшується на суму сплачених податків, зборів і ЄСВ.

Фінансова допомога не повертається, якщо підприємцем:

сплачено податки, збори та ЄСВ у сумі, що перевищує суму наданої допомоги;

у перший рік від дати отримання допомоги працевлаштовано за направленням центру зайнятості не менше двох осіб із малозабезпечених сімей строком не менше, ніж на 2 роки.

ЯК СКОРИСТАТИСЯ ЦІЄЮ МОЖЛИВІСТЮ

Для отримання такої допомоги людина, яка має бажання розпочати підприємницьку діяльність, повинна звернутися до найближчого центру зайнятості. Там подати до створеної при центрі зайнятості Комісії з питань надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї:

заяву про надання фінансової допомоги;

бізнес-план;

довідку про несудимість.

До складу Комісії включаються представники центру зайнятості, органів соцзахисту населення, органів місцевого самоврядування, територіальних органів ДПС, організацій (об’єднань) роботодавців і профспілок (за згодою).

Комісія розглядає документи і — після засідання — надсилає претенденту на фінансову допомогу письмове повідомлення про прийняте рішення.

Якщо рішення позитивне, людина має створити юридичну особу чи зареєструватися як фізична особа підприємець протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення.