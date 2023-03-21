Додайте цей рецепт ковбасок до скарбнички великодніх. Ліверка виходить смачною і, звичайно ж, не йде в жодне порівняння з магазинною.

1 кг м’якоті свинини (м’ясо з салом)

800 г печінки

800 г легенів

800 г серця

5—6 зубчиків часнику

2 лаврові листки

сіль (за смаком)

0,5 чайної ложки чорного меленого перцю

кишки (приблизно 4 м)

В одній каструлі відварити м’ясо до готовності (приблизно 50—60 хв.), всипати столову ложку (без верху) солі, додати лавровий листок. В іншій — серце, печінку та легені, всипати столову ложку солі, додати лавровий листок. Варити з моменту закипання 40—45 хв. Дати м’ясу повністю охолонути. Охолоджений лівер і сало з м’ясом перекрутити на м’ясорубці з великими отворами. Викласти у велику миску, додати вичавлений часник, чайну ложку солі, перець, перемішати. Фарш виходить густим.

Кишки (засолені та очищені) ретельно промити ззовні та всередині. Залити теплою водою, влити оцет (6%): столову ложку на 0,5 л води. Залишити на 60 хв., промити.

На м’ясорубку встановити насадку для ковбаси, надіти підготовлені кишки, але відразу не зав’язувати, щоб виходило повітря. Не надто щільно наповнити кишки, бо при варінні можуть луснути. Перекрутити, розділивши для зручності на невеличкі ковбаски. Залишити в холодильнику на 2—3 год. — за цей час ковбаса застигне та легко нарізатиметься на шматочки.

Зберігати таку можна в холодильнику 1—2 дні, чи в морозилці, використовуючи у міру необхідності. Її можна нарізати на шматочки та посмажити на пательні чи запекти в духовці, відварити, як сосиски, та подати на шматочку чорного хліба з гірчицею.