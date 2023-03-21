Одним із найважливіших етапів догляду за виноградом навесні є обрізування, адже саме від правильності його проведення залежатиме здоров’я та врожайність куща в майбутньому.

У весняного обрізування укривного та неукривного винограду є свої переваги.

Проріджування крони допоможе підвищити врожайність культури цього сезону на 60—80 відсотків.

Весняне обрізування сприяє морозостійкості кущів, що особливо важливо при культивації винограду в помірному та холодному кліматі.

За рахунок проріджування крони покращується запилення, підвищується якість урожаю, а сама рослина набагато рідше уражується грибковими хворобами та шкідниками.

Зменшення кількості пагонів допомагає скоригувати розподіл поживних речовин, оскільки вони менше витрачатимуться на нарощування зеленої маси, а більше — на формування плодів.

Крім того, дотримання оптимальних термінів весняного обрізування дозволяє сформувати крону необхідної форми та розміру, що особливо важливо для тих, хто планує вирощувати виноград на невеликих ділянках.

Щоб зменшити можливу шкоду від процедури, потрібно знати, як правильно обрізувати виноград навесні.

1. Зрізи необхідно робити під прямим кутом, щоб прискорити процес загоєння.

2. Незалежно від цілей обрізування, слід обов’язково видаляти всі підмерзлі, пошкоджені пагони або гілки з ознаками хвороб.

3. Правильним вважається обрізування, після якого на кущі залишається 7—12 бруньок.

4. Якщо обрізуєте старий кущ із однорічними пагонами, останні слід укорочувати дуже обережно, щоб висота пенька становила трохи більше 0,5 см.

5. Усі пагони треба уважно оглядати. На кущах бажано залишати тільки гілки діаметром близько 6 см. Тонкі обов’язково вирізати.

Звичайно, всі маніпуляції проводять гострим продезінфікованим садовим інструментом. Так зрізи вийдуть рівними й без задирок, і ранка, що утворилася, швидко затягнеться.

Технологія обрізування виноградної лози залежить від віку куща. Основна мета процедури для молодого — формування сильного пагона за літній сезон, який і дасть плодоносні пагони в майбутньому. Всі інші гілки підлягають видаленню, оскільки споживають поживні речовини та послаблюють кущ. Обрізування молодого винограду спрямоване на формування крони.

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ

1. Як основний пагін вибирають гілку, розташовану в лунці на відстані 10 см від рівня ґрунту. Саме її підв’язують до опори. Подальше обрізування проводять за роками.

2. В однорічного саджанця прибирають усі засохлі або хворі пагони. У середньому від загальної кількості порослі має залишитися 10—15 відсотків, але їх укорочують до 3—4 см над другою брунькою.

3. На другий рік видаляють 60 відсотків пагонів. При цьому залишають 2—3 найпотужніші стебла, але і їх вкорочують до двох бруньок.

4. На третій рік формують плодові пагони. Для цього потрібно пагін, розташований у нижній частині куща, вкоротити до двох бруньок, а верхню гілку обрізати так, щоб на ній залишилося не більше 15 вічок. При цьому кожен рукав куща повинен мати дві лози.

На цьому формування виноградного куща можна вважати завершеним. Однак надалі все одно обрізують, особливо якщо потрібно оновити кущ, що заріс.

Обрізування старого плодоносного винограду, що потребує омолодження, вважається простішим. У першу чергу видаленню підлягають усі жируючі, недієздатні та пагони, що відплодоносили. Визначити якісну лозу можна за діаметром: він має становити 5—10 мм. Усі гілки, що не відповідають цим показникам, видаляють.

Загалом обрізування куща, що плодоносить, зводиться до кількох обов’язкових заходів. Насамперед треба видалити всі сухі гілки, які вирізують у процесі весняного санітарного чищення. Крім того, видаленню підлягає 90 відсотків річного приросту незалежно від віку куща. Це допомагає запобігти загущенню крони, проте на кущі слід залишати тільки найсильніші та найздоровіші пагони. Також необхідно обрізати плодові стрілки до 8—15 бруньок. Такої кількості достатньо для отримання багатого врожаю, але кущ при цьому не буде перевантажений зав’язями.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.