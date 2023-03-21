Слух варто перевіряти регулярно — щороку й одразу, щойно помітили різке його зниження, наголошує МОЗ. Особливо актуальним питання негативного впливу на здоров’я вух є зараз — в умовах воєнних дій та гучних звуків.

Одним із методів дослідження гостроти слуху є аудіометрія. Під час цього обстеження визначають інтенсивність і тон звуку, які може сприйняти вухо, та ще кілька параметрів, що дадуть зрозуміти, наскільки добре функціонує ваш слух. Це абсолютно безпечна для пацієнта процедура, тому її призначають як дорослим, так і дітям.

Якщо є підозри, що немовля не реагує або погано реагує на звуки, коректно здійснити скринінг слуху.

Звернутися до лікаря варто, якщо ви:

робите музику, фільми гучніше, хоча раніше вам було нормально чутно на звичному рівні;

чуєте дзвін у вухах або приглушений шум незалежно від того, що насправді лунає;

не розумієте з першого разу, що вам каже співрозмовник;

пропускаєте частини розмови під час спілкування, просите людей повторити щойно сказане.

Також у відомстві нагадують, що МОЗ підписав Меморандум про співпрацю з громадською організацією про захист слуху захисників і захисниць України в межах слушної кампанії «Чуєш? Плюс. Плюс». У межах цієї кампанії спеціальні педагоги та психологи консультують уже слухопротезованих військовиків, знову вчать їх сприймати звуки.