Прямої законодавчої заборони в Україні немає. Тим паче, маємо документи, які відразу виготовлені з полімеру: паспорт громадянина України у формі ID-картки; пенсійне посвідчення; посвідчення водія; міжнародне посвідчення водія тощо.

Та на практиці законодавство зобов’язує державні структури й організації працювати виключно з оригіналами документів, а коли документ заламінований, то не завжди можливо встановити його справжність. Адже під цією плівкою можуть бути документи різних людей, складені докупи й заламіновані.

Крім того, особливо в сучасних реаліях, коли громадяни України змушені їхати за кордон, часто є потреба завірити документи, проставити спеціальний штамп/відмітку, як-от штамп апостиль. Цей штамп визнаний усіма країнами-учасницями Гаазької конвенції та є універсальним для кожної з них. Відповідно, якщо ваші документи заламіновані, поставити його просто неможливо.

При перетині кордону міграційна служба також може перевірити відповідні документи, і якщо вони ламіновані, у вас можуть попросити пред’явити інший, оригінальний документ.