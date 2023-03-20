Ділюсь рецептом пухких пампушок і розкрию секрет, як зробити пісну випічку рум’яною без яєць і молока.

Тісто:

450 г борошна

270 мл води

4 г сухих швидкодіючих дріжджів

4 г сухих швидкодіючих дріжджів 30 г цукру

чайна ложка солі (без верху)

70 мл олії (без запаху)

Для змащування:

1 столова ложка чорного чаю

2 чайні ложки цукру

100 мл окропу

У мисці з’єднати теплу воду та дріжджі, розмішати й залишити на 5 хв. В іншу миску для замішування тіста висипати просіяне борошно (краще не висипати все відразу, бо буває різне за якістю. Залиште 70—100 г на підсипку). Зробити в борошні ямку.

Всипати цукор, сіль, влити олію та дріжджову суміш. Перемішати ложкою, потім руками, поступово підсипаючи борошно — тісто буде м’яким і липким. Трохи змастити руки олією, вимішувати тісто, доки перестане липнути до рук (7—10 хв.). Миску змастити олією, викласти тісто. Залишити на 1,5 год. в теплі, воно має збільшитися приблизно в два-три рази. Для змащування залити в чашці чай і цукор окропом, дати настоятися до охолодження, процідити.

Щойно тісто підійде, обім’яти, розділити на 24 частини. Форму для випікання (одну велику чи дві менші) трохи змастити олією. Кожен шматочок обім’яти, округлити та викласти у форму близенько один до одного. Прикрити рушником, залишити в теплі на 1 год.

Як підійдуть, змастити чаєм із цукром, залишити на 5 хв. Знову змастити — так пампушки набудуть рум’яності. Випікати в розігрітій до 190 градусів духовці близько 25—30 хв. Час випікання залежить від особливостей духовки. Готові дістати з форми та дати охолонути на решітці під рушником (щоб не зіпріли).

Анна КОЗАЧЕНКО. м. Пирятин.