Навесні важливо не пропустити період збирання березових бруньок. Адже вони містять величезну кількість вітамінів та інші корисні речовини й стануть у пригоді для зміцнення вашого здоров’я.

Бруньки чинять протизапальну, протинабрякову, відхаркувальну, кровоочисну, сечо- та жовчогінну дію. Мають знеболювальні, протипаразитарні й антимікробні властивості. Препарати березових бруньок ефективні при лікуванні застудних захворювань, печінки та нирок.

Також їх застосовують для зовнішнього лікування хвороб суглобів і шкіри, зокрема як ранозагоюючий засіб, вони зменшують болі та запалення в суглобах. Березові бруньки зміцнюють судини, розріджують кров, знімають запалення слизової оболонки ротової порожнини, стабілізують роботу ендокринної системи, виводять з організму шлаки та токсини.

При ангіні рекомендують повільно жувати березові бруньки після прийому їжі, попередньо злегка їх розім’явши.

КОЛИ ЗАГОТОВЛЯТИ

Період збирання коливається залежно від регіону — в березні-квітні. Роблять це, коли бруньки набубнявіли та виділяють липку речовину, до початку розпускання перших листочків. Саме в цей час містять максимальну концентрацію лікувальних речовин. Не можна збирати бруньки автомагістралей.

Для збору обирають ясний сухий день. Бруньки акуратно зрізають гострим інструментом біля самої основи. Сировину висушують при температурі 15—20 градусів у захищеному від сонця добре провітрюваному місці або ж у сушарках. Розкладають тонким шаром і часто перемішують. Зберігають висушені бруньки не довше двох років у скляних або керамічних ємностях, полотняних чи паперових мішечках. Уживають препарати бруньок берези тільки після консультації з лікарем. Протипоказані вагітним жінкам і дітям до 12 років.

Настій (чай). 1 ст.л. сухих бруньок заливають 0,5 л окропу. Настоюють протягом 2 год., проціджують. Випивають протягом дня за 3 прийоми. Це чудовий протизастудний засіб, незамінний у період сезонних захворювань.

Також збагатить організм вітамінами, зміцнить, відновить сили, наповнить енергією.

Відвар. 10 г (1 ст.л.) сировини заливають 200 мл окропу й варять 2 хв. Охолоджують і приймають 5 разів на день по 50 мл за пів години до їди протягом трьох тижнів.

Спиртова настоянка. На пів літра етилового спирту — пів склянки бруньок. Настоюють два тижні, проціджують. Приймають по 15—20 крапель тричі на день, розчинивши в ложці води. Зовнішньо спиртову настоянку вживають для втирань і компресів при ревматизмі, болях у суглобах, пролежнях, фурункулах, використовують для полоскання ротової порожнини, а також ванн при дерматитах.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.