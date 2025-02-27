Скибочки картоплі в духовці вийдуть м’якими, сосиски чудово замінять м’ясо, помідори додадуть соковитості, майонез допоможе «здружити» інгредієнти між собою, а сир розплавиться і зробить страву ще апетитнішою.

5 середніх картоплин

3 сосиски

2 середні помідори

80–100 г твердого сиру

60 г майонезу

2 зубчики часнику

0,5 чайної ложки паприки

0,5 чайної ложки солі

чорний мелений перець

олія

зелень

Я використовувала підкопчені сосиски, але можна взяти будь-які. Увімкніть духовку, нехай розігрівається до 190 градусів. Очищену картоплю обсушіть за допомогою паперового рушника та наріжте кубиками середнього розміру. Сосиски наріжте шматочками. Помідори — дрібними кубиками. У глибокій мисці з’єднайте картоплю, сосиски та помідори. Додайте майонез, сіль, чорний мелений перець і мелену паприку. Часник очистіть, дрібно наріжте і також відправте в миску. Акуратно все перемішайте.

Дно форми для запікання змастіть невеликою кількістю олії. Перекладіть у форму картоплю із сосисками та помідорами, влийте пів склянки води. Накрийте фольгою. Помістіть форму із заготовкою в попередньо розігріту духовку на 40 хв., майже до повної готовності картоплі (залежить від сорту та розміру шматочків). Після дістаньте форму з духовки. Твердий сир натріть на великій тертушці та розподіліть поверх картоплі із сосисками та помідорами. Поверніть форму в духовку і запікайте ще 10 хв. за тієї ж температури, до розплавлення сиру. Зелень дрібно наріжте та посипте готову страву.

Ліна СОЛОШЕНКО. м. Баранівка.