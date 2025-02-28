Відтепер у «Дії» доступні два нові сервіси для військових та їхніх родин — отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ) та члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці (ЧСЗ), інформує Мінцифри.

Раніше для одержання цих статусів людям потрібно було особисто відвідувати державні установи та очікувати в чергах. Тепер усе значно швидше — декілька хвилин на порталі «Дія».

Не маєте змоги скористатися послугами в «Дії» — подавайте заяву в найближчому ЦНАП.

Статус ОІВВ надають учасникам бойових дій, які мають довідку про інвалідність від МСЕК або новоствореної експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Заяву на статус ЧСЗ мають змогу подати члени родини загиблих захисників чи захисниць:

чоловіки/дружини з актовим записом про шлюб;

діти (які не мають сім’ї, втратили обох батьків або отримали інвалідність до повноліття);

батьки зі свідоцтвом про народження.

Також для отримання статусу ЧСЗ знадобиться довідка про участь у бойових діях загиблого чи загиблої та свідоцтво про смерть.

Якщо документи є в реєстрах, «Дія» підтягне їх самостійно, інші можна додати в електронному або паперовому вигляді.