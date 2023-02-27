В умовах війни люди дедалі частіше можуть переживати страх самотності, хоча в мирний час абсолютно спокійно жили наодинці й не мали жодного дискомфорту. Війна стократно збільшила відчуття небезпеки.

Також є випадки, коли ми просто позбавлені можливості бути поруч із близькими й тому відчуваємо страх через самотність. Багато українців, рятуючись від війни, покинули свій дім, переїхали за кордон, хтось із пари залишився сам, коли чоловіка або дружину мобілізували до армії.

Безумовно, така різка зміна — важкий стрес, що може спровокувати страх засинати в порожній квартирі, виходити на вулицю та займатися щоденною рутиною. Він паралізує.

ТОЖ ЯК САМОТУЖКИ ВПОРАТИСЯ ЗІ СТРАХОМ САМОТНОСТІ?

У «Психологічній підтримці» найперше радять проаналізувати свій страх — чи є він раціональним? Деякі наші страхи не мають нічого спільного з реальною небезпекою для життя чи здоров’я. Тож дайте чесну відповідь собі — чому боїтеся самотності? Коли виявите справжнє джерело страху, спробуйте з ним попрацювати.

✔ Наприклад, боїтеся, що до вашого житла хтось вдереться (на жаль, актуально для людей, які пережили окупацію), або засинати наодинці. У разі, коли не йдеться про клінічні випадки (тобто аутофобію — патологічний страх самотності, також страх самого себе), спробуйте впоратися підручними засобами.

✔ Познайомтесь із сусідами, якщо перебуваєте на самоті в чужому місті чи країні, поспілкуйтеся з баристою в кав’ярні поруч із домом, продавцем у найближчому магазині — це допоможе створити відчуття знайомого та безпечного простору.

✔ Якщо є змога, змініть замок на більш надійний або залишайте світло вночі увімкненим, придбайте щось для самозахисту — на психологічному рівні це дозволить почуватися в порожній квартирі впевненіше.

✔ Якщо не можете заснути на самоті — домашній улюбленець або увімкнений перед сном фільм допоможуть зменшити відчуття страху.

Зовнішня опора. Знайдіть людину, друга, якому можете зателефонувати в будь-який момент, коли вас охоплює страх через самотність. Попередьте та спитайте, чи не проти він/вона допомогти вам впоратися з таким станом. Бути чесним і визнати необхідність у допомозі — це нормально.

Дні тиші та самопізнання. Щоб навчитися почуватися комфортно наодинці, спробуйте запровадити дні тиші. Спочатку проведіть у тиші годину, поспостерігайте за собою. Потім спробуйте пів дня. День. Можна поїхати у відпустку без друзів чи близьких. Це поступово навчить вас бути із собою, знаходити цінність у собі та знизить страх самотності.