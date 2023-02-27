У січні завершено розпочату в 2019 році реформу монетизації пільг, які відтепер надають виключно в грошовій готівковій формі (нарахування — в січні, виплата — в лютому), інформують у Мінсоцполітики. Це означає, що людина може отримати «на руки» свої гроші та, заощадивши енергоресурси, витратити зекономлену суму на інші потреби.

Раніше, як відомо, існували дві форми грошової виплати: готівкова та безготівкова. Зміни, що вступили в силу, стосуватимуться пільговиків, які в 2022 році отримували пільги в грошовій безготівковій формі (кошти надходили на обліковий запис в «Ощадбанку», звідки спрямовувалися надавачам житлово-комунальних послуг).

Тепер виплата пільг на оплату ЖКП здійснюється пільговикам у грошовій готівковій формі шляхом перерахування коштів Пенсійним фондом України.

КОМУ ТА ЯК САМЕ?

Особам, які до грудня 2022 року вже отримували відповідні пільги в готівковій формі, а також тим, хто звернувся за наданням виплати, починаючи з грудня 2022 року, ПФУ перерахує кошти на їхні рахунки, відкриті в уповноважених банках або для виплати через відділення «Укрпошти». Це залежить від обраного одержувачем пільги способу виплати.

Пенсіонерам, які до грудня 2022 року отримували пільги в грошовій безготівковій формі, виплата здійснюватиметься шляхом перерахування коштів на їхні пенсійні рахунки в уповноважених банках або через відділення «Укрпошти», де людина одержує пенсію.

Пільговикам, які до грудня 2022 року отримували пільги в грошовій безготівковій формі та не є пенсіонерами (тобто в ПФУ відсутні виплатні реквізити банківського рахунку або адреса доставки коштів), кошти на виплату пільг перераховуються на їхні поточні рахунки, відкриті Пенсійним фондом в «Ощадбанку».

Про відкриття такого рахунку в банку органи ПФУ інформують пільговика.

Щоб одержати з нього кошти, потрібно особисто звернутися до «Ощадбанку» для укладення договору банківського рахунку.

Якщо ж пільговик бажає отримувати кошти пільг на рахунок, відкритий в іншому банку, або через відділення «Укрпошти», він має звернутися із відповідною заявою до органу ПФУ в зручний спосіб:

особисто до будь-якого сервісного центру головного управління ПФУ;

поштою;

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Важливо. Пільговики, які отримають пільгу в грошовій готівковій формі, зобов’язані самостійно сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми виплаченої їм пільги, тобто «Ощадбанк» більше не адмініструватиме розрахунки пільговика з надавачами ЖКП, як це було при наданні пільги в грошовій безготівковій формі.