Виникло питання про збереження врожаю моркви, ось і довелося опановувати нові рецепти. Так уся моя родина полюбила моркву!

ІКРА НА ХЛІБ «ПОМАРАНЧЕВЕ ДИВО»

1 кг моркви; 2 великі цибулини; 3—4 зубчики часнику; 150 г томатної пасти; 1,5 чайні ложки солі; 1 чайна ложка паприки; чверть чайної ложки чорного меленого перцю; олія.

Моркву середньо натерти. Цибулю нарізати дрібними кубиками. Вичавити часник. Обсмажити цибулю в олії до золотавості. Додати моркву, тушкувати під кришкою на слабкому вогні близько 20 хв., або до м’якості. Викласти томат, часник, посолити, поперчити. Тушкувати під кришкою 10 хв. Дати охолонути. Збити занурювальним блендером до однорідності (за бажання).

ТУШКОВАНА В СМЕТАНІ

Подавайте до каш, м’яса чи риби як гарнір.

1 кг моркви; 1 велика цибулина; 1 склянка сметани; 1 чайна ложка борошна; олія; свіжий кріп; 1 чайна ложка солі; 0,5 чайної ложки спецій (суміш сухих трав).

Цибулину нарізати чвертькільцями. Моркву — брусочками (по 4 см завдовжки). У глибокій сковороді розігріти олію. Викласти цибулю, смажити до золотавості. Додати моркву, зменшити вогонь до мінімуму, тушкувати під кришкою близько 20 хв. до м’якості моркви. Сметану змішати з борошном, додати до моркви. Посолити, всипати приправи. Тушкувати разом 7—10 хв. Зняти з вогню. Додати посічений кріп, накрити кришкою, витримати 10 хв.

Порада: за бажання можна додати 1 плавлений сирок та 2 маленькі зубчики часнику — вийде ще смачніше!

САЛАТ «СОНЯЧНИЙ ДЕНЬ»

Легкий салат з ароматною заправкою.

3 великі морквини. Заправка: 2 чайні ложки зернистої гірчиці; 2 столові ложки соку лимона; 3 столові ложки олії (без запаху); 1,5 столові ложки меду; чверть чайної ложки солі; суміш перців (за смаком); петрушка, зелена цибуля (невеликий пучечок).

Моркву крупно натерти. Для соусу-заправки змішати гірчицю, мед, сік лимона та олію, посолити, поперчити, перемішати. Зелень посікти. Моркву та зелень змішати. Полити соусом, перемішати. Дати настоятися 20—30 хв., щоб морква промаринувалася.

ДО СВЯТКОВОГО СТОЛУ

2 великі морквини; 2 варених яйця; 70 г ковбасного сиру; 2 столові ложки майонезу; 2 середні зубчики часнику; сіль.

На великій тертушці натерти моркву та яйця. На середній — сир. Вичавити часник, перемішати. Посолити за смаком. Засмачити майонезом (можна змішати по столовій ложці майонезу та сметани).

Порада: викладіть такий салат на тонкий лаваш, згорніть рулетом. Дайте настоятися 2 год., наріжте порційними шматочками. Вийде смачна яскрава закуска.

НАЧИНКА ДЛЯ ПИРІЖКІВ

Такий десерт можна використовувати як начинку для пирогів і пиріжків, рулетів або їсти як варення зі шматочком батона.

1 кг моркви; 500 г цукру; 1 великий апельсин.

Підготовлену моркву натерти на дрібній тертушці чи перекрутити на м’ясорубці. Викласти в каструлю з товстим дном. З апельсина зняти цедру, вичавити сік. Додати до моркви цукор, сік і цедру апельсина. Поставити на слабкий вогонь, довести до кипіння. Готувати протягом 40 хв., або до бажаної консистенції варення. За бажання наприкінці можна додати корицю.

Дарина СКОРОБАГАТЬКО. м. Сарни.