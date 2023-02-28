Якщо ви не встигли вчасно забрати виготовлені паспортні документи, вони певний час зберігатимуться у ЦНАПах і центрах «Паспортний сервіс» ДП «Документ».

Закордонний паспорт громадянина України — 1 місяць, ID-картка — 3 місяці. Коли цей термін добігає кінця, документи передають до територіальних підрозділів і відділів Державної міграційної служби України (ДМС).

Якщо закордонний паспорт та ID-картка оформлялися в «Паспортному сервісі» на території Європи, вони зберігатимуться там протягом 3 місяців, потім — у відповідному підрозділі ДМС на території України. У підрозділах Державної міграційної служби передані туди документи можуть зберігатися ще протягом 2 років.

Важливо: на час дії воєнного стану оформлені документи зберігаються у ДМС необмежений термін.

Якщо ви перебуваєте за кордоном і не встигли своєчасно отримати замовлений у підрозділі ДМС закордонний паспорт чи ID-картку, відтепер можете отримати ці документи через закордонні дипломатичні установи України.

Документи можуть бути доставлені з України до обраної вами закордонної дипломатичної установи у два способи, ознайомитися з якими за потреби можна за цим посиланням: https://mfa.gov.ua/consul/forua/pas-doc/mail