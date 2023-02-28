РОЗСАДУ ЗАГАРТОВУЙТЕ ОБЕРЕЖНО

Основний березневий клопіт городників — розсада. Вони продовжують доглядати за її сходами, а також висівають нове насіння томатів, перцю і баклажанів. Якщо сходи затримуються, можна підвищити температуру ґрунту. Оптимальна — 28—32 градуси.

При появі першої петельки сходів контейнери з розсадою переносять у світле місце і стежать за температурним режимом. Протягом тижня денна температура не має перевищувати 16—18 градусів, а нічна — 12—14. Робиться це для того, щоб призупинити зростання підсім’ядольного коліна та витягування розсади на ранній стадії.

Домогтися таких температурних умов можна, наприклад, відкривши кватирку, але таким чином, щоб холодне повітря не відразу потрапляло на молоді рослинки. Особливо небезпечні холодні протяги для баклажанів.

За тиждень температуру можна підвищити на 4—6 градусів. Важливо не перестаратися з таким гартуванням. Зниження температури нижче 8 градусів призводить до захворювання томатів на фітофтору.

Підживлювати розсаду починають вже з появою перших сім’ядольних листочків. Це можна поєднувати з поливом, тобто поливати слабким розчином добрива. Але пам’ятайте, що зайва волога може спричинити закисання ґрунту і, як наслідок, відмирання коренів.

Заздалегідь розплануйте посів овочів на грядках, враховуючи попередників, поєднання культур. Як зійде сніг, тонким шаром розсипте торф над багаторічниками та посівами зеленних культур, накрийте їх плівкою, щоб отримати ранній урожай. Також накрийте підготовлені з осені грядки, щоб посіяти редис, салат, кріп, ранню моркву тощо.

«ГАРЯЧА ВАННА» ДЛЯ КУЩІВ

Весняні роботи в саду починають з огляду дерев і чагарників. Березень — найкращий час для санітарного обрізування. Коли температура вже не опускатиметься нижче 5 градусів, можна починати. Зрізи на гілках треба покрити тонким шаром садового вару. Не рекомендується залишати пеньки.

Рани, отримані деревом узимку від поломки гілок або з інших причин, необхідно обробити (прибрати відламані гілки та замазати садовим варом).

Наступний пункт весняних робіт — боротьба зі шкідниками, що зимували на корі дерев. Для цього сад у березні необхідно обприскати водним розчином сечовини високої концентрації.

Лишайники на стовбурах дерев можна знищити за допомогою спеціальних скребків та щіток, намагаючись не пошкодити деревину. А потім обробити 5-відсотковим розчином залізного купоросу. Робити це потрібно до початку сокоруху, інакше можна просто обпекти кору, що прокинулася.

Також у березні обрізують кущі смородини та аґрусу, якщо це не було зроблено восени. Старі гілки в смородини вирізають із п’ятого року, в порічок та аґрусу — з 6—8-річного віку. Таке щорічне омолоджування кущів дозволяє отримувати вищі врожаї.

Крім того, кущі смородини потрібно перевірити й на наявність товстих здутих бруньок (бруньковий кліщ). А виявивши, обібрати та спалити. Якщо якась із гілок густо заселена подібними бруньками, її також треба зрізати та спалити. Ефективним заходом для боротьби зі шкідниками на смородині та аґрусі вважають «гарячу ванну». Для цього водою температурою приблизно 80—90 градусів потрібно полити кущі ще до розпускання бруньок.

Кущі малини, підв’язані чи пригнуті до землі, звільняють і видаляють сухі пагони. Час накладати на штамби плодових дерев ловчі пояси, що є хорошою профілактикою проти яблуневого квіткоїда та жуків-довгоносиків. Знімають ловчі пояси тільки після того, як сад відцвіте. Також у березні заготовляють живці для щеплення плодових дерев.

ПРОВІТРЮЙТЕ ГОРТЕНЗІЇ ТА ТРОЯНДИ

Першого весняного місяця багато роботи й у квітникарів. Потрібно посіяти розсаду, провести профілактику «чорної ніжки», ревізувати цибулинні та бульбові культури та, якщо дозволяє погода, розпочати обрізування декоративних чагарників. У середині березня сіють на розсаду петунії, айстри, цинії, чорнобривці, левовий зів, лаватеру, однорічні флокси тощо. Після посіву ґрунт трохи ущільнюють ложкою і ставлять контейнер у тепле місце.

Наприкінці березня час перевірити приховані з осені посадки гортензії та троянд. Укриття слід періодично піднімати для провітрювання. Оскільки ще можливі заморозки, сніг над багаторічниками забирати не потрібно. По ньому можна розкидати комплексне міндобриво. У такий спосіб починають підживлювати і багаторічники, і цибулинні.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.