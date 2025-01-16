Солідарна система — це модель, за якою гроші від внесків працюючих людей йдуть на виплату пенсій нинішнім пенсіонерам, роз’яснюють у ПФУ. Вона базується на принципі взаємодопомоги (солідарності) між поколіннями. Як працює така система?

Працюючі громадяни сплачують частину своєї заробітної плати у вигляді пенсійних внесків до державного пенсійного фонду. Ці внески не накопичуються для конкретної особи, а використовуються для виплати пенсій поточним пенсіонерам.

У солідарній системі не існує персональних накопичувальних рахунків. Інформація про трудовий стаж і сплачені внески зберігається в системі персоніфікованого обліку.

За останніми даними ПФУ, в Україні зараз 10,3 млн пенсіонерів. Їх співвідношення до працюючих (10,7 млн) становить 1:1 і зростатиме далі. Для ефективної роботи системи це співвідношення повинно бути як мінімум 2:1. Тобто двоє працюючих мають утримувати одного пенсіонера.

У ПФУ також нагадують, що розмір пенсії напряму залежить від обсягу єдиного внеску, який щомісяця сплачується із вашої заробітної плати до бюджету ПФУ. Чим більший внесок, і чим довше його сплачувати, тим вищою буде ваша пенсія після досягнення пенсійного віку.