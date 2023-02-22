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- Перед посадкою добре розрівняйте землю. На нерівній поверхні деяким паросткам може не вистачати вологи.
- Добре пролийте ґрунт, потім посійте насіння та обприскайте з пульверизатора. Можна додати до води Фітоспорин.
- Не сійте близько до краю посудини. Біля стінок ґрунт просихає швидше. До того ж стінки ємності можуть перегрітися або бути дуже холодними від вікна.
- Ґрунт краще брати куплений, пухкий і повітропроникний, щоб насінню легше було прорости.
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