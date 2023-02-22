Слухала по радіо проповідь незнайомого священника, й виникло запитання. Він згадував про страх Божий, який ми, парафіяни, повинні мати. Прошу, надрукуйте пояснення котрогось із отців ПЦУ, що означає почуте мною.

Світлана. Полтавщина.

Пропонуємо до уваги Світлани та всіх зацікавлених темою читачів невеликий уривок (у скороченому вигляді) з проповіді Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, в якому є відповідь і на це запитання.

«Біблія вживає визначення «страх Господній» як джерело блага й ознаку чесноти. «Початок премудрости — страх Господній, і розум добрий мають ті, що додержуються заповідей Його», — сказано у 110-му псалмі (Пс. 110:10). А псалом 111-й починається словами: «Блажен муж, що боїться Господа і дуже любить заповіді Його» (Пс. 111:1). У книзі Іова (Іов. 28:28) зазначено: «Ось, страх Господній є істинна премудрість, і віддалення від зла — розум». А Соломон у Притчах добре розкриває благу й корисну для людини дію страху Господнього: «Страх Господній — ненавидіти зло» (Притч. 8:13); «Страх Господній веде до життя, і хто має його, завжди буде задоволений, і зло не осягне його» (Притч. 19:23).

Отже, правдивий страх Господній — це не страх перед величчю чи незбагненністю Бога, не страх лише перед покаранням за вчинену провину, але страх втратити любов, образити Бога, втратити вірну життєву дорогу і заблукати на смертельно небезпечні манівці.

Дитина, яка вчинила шкоду, боїться батьківського гніву та осудження, але хіба правильним буде втікати від батьків, ховатися від них? Краще й корисніше для дитини — терпляче прийняти батьківську настанову і навіть покарання за провину. Бо як не буде застережена від зла, може вчинити ще гірше — і тим ще більше собі зашкодити.

Тому не можна і не корисно для людини через страх віддалятися від Бога, ховатися від Нього, намагатися вигнати Його зі свого життя. Якщо ж відчуваємо страх перед Всевишнім через свої провини, потрібно звернутися до Бога з проханням про милість, про настанову, про виправлення. І таким чином страх природній, який є лише нашою емоційною реакцією, перетворюватиметься на чесноту, яку Писання називає «страхом Господнім».

Шукала відповідь Ольга ГОЙДЕНКО.