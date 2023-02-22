Смачний і доступний солоний оселедець, з яким можна приготувати багато салатів. А подавати не лише в салатнику, а й як порційну закуску на шматочку житнього хліба.

ВІНЕГРЕТ ІЗ МАРИНОВАНОЮ ЦИБУЛЕЮ

Філе 1 оселедця; 3 середні картоплини; 1 великий буряк; 1 середня морквина; 1 середня цибулина; 3—4 столові ложки консервованого горошку; 1—2 солоні огірки; пів пучечка зеленої цибулі; сіль; чорний мелений перець.

Заправка: 1 столова ложка оцту (9%); 3 столові ложки олії.

Маринад для цибулі: 1 чайна ложка цукру; 0,5 чайної ложки солі; 2 столові ложки води; 2 столові ложки оцту (9%).

1. Картоплю, буряк і моркву відварити, нарізати кубиками.

2. Цибулину нарізати кубиками, додати цукор, сіль, воду та оцет, перемішати, залишити на 10—15 хв.

3. Оселедець нарізати великими кубиками. Огірки — маленькими. Зелену цибулю порубати. З’єднати всі інгредієнти в глибокій мисці (з маринованої цибулі злити рідину).

4. Для заправки змішати оцет і олію. Засмачити салат, посолити, поперчити, перемішати.

Порада: нарізаний буряк скропіть олією окремо, а потім змішайте — так він не зафарбує овочі, й салат залишиться різнокольоровим.

ЗАКУСКА «СЕЛЯНСЬКА»

Варена картопля й оселедець — ідеальний тандем, доповнений у цьому салаті вареними яйцями. Пропонуємо два варіанти заправки: з майонезом або гірчицею.

Філе 1 невеликого оселедця; 3 яйця; 3 середні картоплини;1 фіолетова цибулина; 4 гілочки кропу.

Заправка 1: 3 столові ложки майонезу.

Заправка 2: 1 столова ложка гірчиці в зернах (готової); 2 столові ложки олії; 1 столова ложка яблучного оцту.

1. Картоплю та яйця відварити, охолодити. Нарізати кубиками.

2. Оселедець нарізати середніми кубиками, цибулину — дрібними (краще брати фіолетову, вона додасть яскравості), кріп посікти.

3. Змішати в мисці всі продукти. Засмачити майонезом або гірчичною заправкою, для якої попередньо окремо розтерти всі інгредієнти. Сіль, на нашу думку, тут зайва, а чорний мелений перець можна додати для більш гострого смаку.

ВЕСНЯНИЙ «ПІД ЗЕЛЕНОЮ КОВДРОЮ»

Легкий варіант салату з оселедцем, зеленою цибулею та свіжим огірком. Салат викладати шарами на таріль.

Філе 1 оселедця; пучечок зеленої цибулі; пучечок кропу; 1 великий свіжий огірок; 3 середні картоплини; 150 г твердого сиру; 200 г майонезу.

1. Оселедець нарізати дрібними кубиками, викласти шаром на таріль. Нанести сіточку з майонезу.

2. Цибулю нарізати, викласти на оселедець. Знову сіточка з майонезу.

3. Відварену картоплю крупно натерти, викласти третім шаром, нанести майонезну сіточку.

4. Огірок нарізати соломкою (кубиками), викласти рівним шаром. Зверху — крупно натертий сир. Нанести майонезну сіточку.

5. Кріп посікти, щедро притрусити салат.