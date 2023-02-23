Пасажири, які через оголошення повітряної тривоги не змогли вчасно дістатися до залізничного вокзалу та потрапити на запланований рейс, зможуть скористатися своїм квитком упродовж наступних 24 годин, обравши потрібний рейс у тому ж напрямку, заспокоюють в «Укрзалізниці».

Це правило поширюється й на міжнародні рейси, зокрема, на потяг сполученням «Київ — Перемишль». Якщо в пасажира заплановано пересадку на інший потяг, він має обов’язково поінформувати про це провідника чи начальника потяга. У такому випадку людині допоможуть скоригувати маршрут. Притримати, якщо це буде можливо, наступний рейс, на який потрібно пересісти.

Усю інформацію щодо затримок рейсів можна дізнатися на сайті й офіційних сторінках «Укрзалізниці» в соцмережах.

Із приводу запізнень на рейси автобусів звертайтеся до перевізників.